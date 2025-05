AVIS DE DECES - Monsieur Pierre PAQUET

LESSARD-LE-NATIONAL



Denise, son épouse ;

Muriel, Pierre-Yves,

ses enfants ;

Clémence, sa petite-fille ;

Jean, son frère ;

Gilles, son neveu ;

ainsi que toute la famille,

on la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Pierre PAQUET

survenu le 24 mai 2025, à l'âge de 84 ans.

La cérémonie sera célébrée, vendredi 30 mai 2025, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de plaques, une fleur naturelle sera appréciée.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'HAD, celui du service des soins palliatifs de la Clinique Sainte-Marie et ses infirmières à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.