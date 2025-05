AVIS DE DECES - Madame Reine SOGORB née DANTON

CHAMPFORGEUIL



Jean-Paul, Marie-France, Bernard et Delphine, ses enfants ;

Joëlle, Willy, Nadine,

ses belles-filles et son gendre ;

Cédric, Julien, Morgane, David, Alexis, Elsa, Elyse, Antoine, Clément et Jérémy, ses petits-enfants ; ses 14 arrière-petits-enfants ; frères, sœurs, beau-frère et belles-sœurs ; parents et amis,

vous font part du décès de



Madame Reine SOGORB

née DANTON

survenu à l'âge de 92 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le samedi 31 mai, à 10 heures, centre Rolet à Chalon-sur-Saône. Condoléances sur registre, cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille remercie le Sivom accord, et tout particulièrement ses aides à domicile.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Albert

et son petit-fils,

Jérémy