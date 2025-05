Après 24 ans rue du Temple, les nouveaux locaux de Toujours Femme inaugurés à Chalon

Catherine Rochet, Présidente de Toujours Femme, tenait à marquer le coup après la mise en main, il y a quelques semaines, des nouveaux locaux situés, rue de l'Alma. En présence de Gilles Platret, Annie Lombard, Dominique Rougeron, Véronique Avon et Laurence Friez, la présidente de Toujours Femme a tenu à remercier celles et ceux qui ont oeuvré à la pleine réussite du déménagement, et en premier lieu, Rose et Thierry. Annie Lombard, Vice-Présidente du Grand Chalon, en charge des solidarités a tenu à saluer l'investissement silencieux de tous les bénévoles de Toujours Femme au profit des femmes prises en charge dans leurs traitements et surtout leurs soins de supports.

Gilles Platret a insisté sur la longévité des relations entre la ville de Chalon et l'association, "véritable pilier dans cette cause qu'on partage. Oubliez le déménagement et profitez des locaux".

Une mention toute particulière a été adressée à Patricia Badot, professeure à l'école EMA Fructidor et graphiste, pour sa réalisation du nouveau logo de l'association, ainsi qu'à Catherine, Anne et Sonia, les trois socio-esthéticiennes de l'association, les sophrologues sans oublier tous les professionnels intervenant dans le cadre des pratiques de sport adapté.

L'association tient sa permanence tous les jeudis au 15 de la rue de l'Alma, de 14h à 17h - [email protected] - 0603756767

A noter sur vos agendas, l'association vous donne rendez-vous le samedi 14 juin pour son traditionnel tour du lac des Près Saint Jean de 14h à 17H30 - annexe de la Maison de quartier des Près Saint Jean.

Laurent GUILLAUMÉ