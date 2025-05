Montagny-lès-Beaune - La baignade naturelle Beaune Côté Plage rouvre ses portes ce dimanche, rénovée et plus écologique que jamais

Implantée sur le site d’une ancienne gravière transformé en havre aquatique, Beaune Côté Plage célèbre l’innovation douce. Bassins à débordement, roseaux filtrants, gravité naturelle… et 2,7 millions d’euros investis pour un site écologique devenu référence régionale.

Ce mardi en fin de matinée, le soleil éclairait la surface scintillante des bassins d’un bleu profond. Face au lac de Montagny, les élus locaux, les entreprises et les services de la Communauté d’agglomération découvraient avec plaisir la nouvelle version de la piscine naturelle, fermée depuis avril 2024 pour rénovation complète. Après plusieurs mois de travaux, la piscine biologique a été inaugurée. Cet équipement unique en Bourgogne associe design naturel et innovation écologique. Un investissement de 2,7 millions d’euros pour un site repensé dans les moindres détails, à découvrir dès le dimanche 1er juin et jusqu'à fin septembre.

