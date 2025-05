Pour sa première session parlementaire, le député Sébastien Martin, interpelle le 1er Ministre, sur la question de la réindustrialisation nationale

Communiqué de presse

Ce mercredi, lors de sa première séance de Questions au Gouvernement en tant que député, Sébastien MARTIN a interpellé Monsieur le Premier ministre François BAYROU, sur la stratégie de réindustrialisation portée par la France.

Élu député dimanche dernier avec plus de 58% des voix, Sébastien MARTIN a tenu à rappeler l'impact positif de la stratégie de réindustrialisation menée dans sa circonscription mais les fragilités persistantes dans certaines zones du territoire où l'extrême droite progresse.

« La réindustrialisation n'est pas seulement un enjeu économique, c'est avant tout un projet politique de cohésion nationale », a affirmé le député, insistant sur l'importance de recréer de la valeur et d'offrir une perspective d'avenir à tous nos concitoyens, en leur apportant, où qu'ils vivent, des possibilités d'emplois rémunérateurs et un cadre de vie attractif.

Soulignant une volonté gouvernementale qui semble s'essouffler en matière de réindustrialisation, malgré l'impact de la mondialisation sur le tissu industriel de nombreux territoires, le Député a pointé un financement insuffisant des politiques territoriales en la matière au profit du plan France 2030 qui bénéficie pour l'instant avant tout à l'lle de France.

Sébastien MARTIN a ainsi interrogé directement le Premier ministre sur l'engagement de son Gouvernement en faveur d'une stratégie de réindustrialisation par et pour les territoires, sur sa volonté de combler les disparités socio-économiques régionales et sur la place centrale que doit tenir l'industrie dans la stratégie économique et social du pays.

« L'industrie, c'est l'avenir d'une France forte, indépendante et porteuse d'espoir », a-t-il conclu devant l'Assemblée nationale.

Présent ce matin à l'Assemblée générale des Territoires d'Industrie à Saint-Denis, Sébastien MARTIN avait pu d'ores et déjà interpeller le Ministre de l'Industrie Marc Ferracci sur les attentes fortes de territoires vis-à-vis du Gouvernement en matière de réindustrialisation, notamment ceux concernés par des fermetures ou restructurations de sites.

A cette occasion, il a rappelé l'importance cruciale d'agir rapidement sur les défis auxquels font face les élus locaux tels que la disponibilité du foncier, la formation, l'enseignement supérieur et la modernisation des outils industriels.

