AVIS DE DECES - Monsieur Claude BAZIN

ÉPERVANS - SAINT-MARCEL



Alex Bazin, son fils ;

Denise Bazin, sa maman ;

Mr et Mme Christian Bazin,

son frère ;

ses oncles et tantes ;

ses cousins et cousines ;

ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur Claude BAZIN

survenu dans sa 58e année.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 3 juin, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Claude repose à la chambre funéraire d'Ouroux-sur-Saône, 13 rue du Pranet.

Fleurs naturelles seulement.

Pas de plaques.

La famille remercie particulièrement Cathy et Pascal pour leur soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.