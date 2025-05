AVIS DE DECES - Madame Yvette SARRAIL née LASSERRE

SAINT-DÉSERT - CHALON-SUR-SAÔNE - LA BUSSIÈRE-SUR-OUCHE - DRAGUIGNAN



Isabelle et Aude, ses filles ;

Jean et Stéphane, ses beaux-fils ;

Quentin et Giulia, Cannelle et Henri-Vital, Gautier, Aurélien, ses petits-enfants ;

Léo, Milo et Guillaume, ses arrière-petits-enfants ;

et l'ensemble de la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de



Madame Yvette SARRAIL

née LASSERRE

survenu le 24 mai 2025,

à l'âge de 87ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 2 juin 2025 à 15 heures, au Temple protestant de Chalon sur Saône, 25 rue Carnot.

Un recueillement aura lieu le mardi 3 juin 2025 à 9h30 au Crématorium de Crissey.

Pas de plaques. Aux fleurs, préférez des dons pour l'association Action Education, chère à Yvette.

Elle repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy de mercredi 28 à vendredi 30 mai inclus.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.