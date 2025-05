Sapeurs-pompiers et policiers municipaux main dans la main à Chalon-sur-Saône

Cette convention s'inscrit dans le cadre d'un plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers et qui prévoit un rapprochement entre la Police municipale et le Centre d'incendie et de secours (CIS) de Chalon-sur-Saône.

Elle amène la Police municipale à renforcer son appui aux sapeurs-pompiers en intervention et les protéger lorsque c'est nécessaire. En retour, cette convention signée le jeudi 22 mai 2025 conjointement par André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Thierry Vuillemin, le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire, en présence du contrôleur général Frédéric Pignaud, permet aux policiers municipaux de se former et de s'entraîner à la caserne des pompiers.

Par la même, les soldats du feu pourront mieux appréhender leurs missions et le bon déroulement sur le terrain.

Il s'agit d'une première en Saône-et-Loire. Elle résulte d'une coopération sur le terrain fortement ancrée depuis de longues années.

«Un vrai travail en commun et un esprit d'équipe pour la sécurité de tous», s'enthousiasme le maire de Chalon-sur-Saône, «Bravo par ailleurs aux vétérans à qui nous avons eu le grand plaisir de remettre leur casque d'or pour leurs années passées au service de nos concitoyens».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati