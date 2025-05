"Loi Duplomb : sacrifier notre santé, un scandale d’État délibéré !" déplorent les Ecologistes de Bourgogne-Franche Comté

Doit-on encore discuter le danger majeur que fait peser le dérèglement climatique, l’effondrement du vivant sur notre santé et nos conditions de vie ?

Les solutions pour concilier urgence écologique, qualité de vie et sécurité économique reposent sur l’intérêt général : elles nous concernent toutes et tous !

Dès lors, nous dénonçons fermement le poids des intérêts privés des multinationales de l’agrochimie au détriment de la santé publique.

La loi Duplomb, comprendre « loi pesticides » à l’initiative du sénateur LR, est un véritable hit-parade d’inspiration trumpiste.

Elle cumule des reculs écologiques et sanitaires inacceptables :

Élevages intensifs facilités ;

Réintroduction de pesticides les plus dangereux ;

Mépris des données scientifiques de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) ;

Accaparement de la ressource en eau par une minorité d’agriculteurs.



De plus, elle n’apporte aucune réponse à l’enjeu majeur du revenu juste et correct des agriculteurs.

C’est une capitulation en règle de la France dans la bataille pour la défense de nos biens communs, l’eau, la nature, les sols et les pollinisateurs qui nous nourrissent. La santé des consommateurs et des agriculteurs est sacrifiée sur l’autel de l’agro-industrie qui appauvrit et fait disparaitre ces derniers.

Bafouant la connaissance scientifique et les 83% de de françaises et français opposé·e·s au retour des pesticides, le bloc présidentiel main dans la main avec la droite et le RN, a trahi la démocratie et confisqué le débat à l’Assemblée nationale. Cette forme de 49-3 montre la fébrilité des tenants de l’agro-industrie face aux multiples mobilisations reposant sur la rationalité scientifique, la sauvegarde de la biodiversité, de l’environnement et la justice sociale. Ce scandale d’État en cours rappelle celui de l’amiante. La bataille pour sortir du modèle de l’agrochimie de synthèse doit se poursuivre.

La transition agroécologique est possible, beaucoup d’agriculteurs le démontrent tous les jours avec notamment la filière bio. Parmi les nombreuses études sur le sujet, une étude du CNRS réunissant des chercheurs internationaux, publiée en 2021, a dressé une trajectoire lucide et optimiste : l’agroécologie a la capacité de nourrir l’Europe ! C’est ce modèle que doivent soutenir les politiques publiques pour notre sécurité et autosuffisance alimentaire.



Dominique VOYNET, députée du Doubs (2e circonscription), Groupe Écologiste et Social

Catherine HERVIEU, députée de Côte d'Or (2e circonscription), Groupe Écologiste et Social

Claire MALLARD, présidente de groupe Écologistes & Solidaires, Région Bourgogne Franche-Comté (majorité régionale)