Océane GODARD, députée de Côte d'Or, salue l’adoption en première lecture des textes sur les soins palliatifs et la fin de vie

Communiqué de presse

Après des semaines de débats respectueux en commission puis en séance, c’est un moment important de la Vème République. A l’Assemblée Nationale, dans ce lieu historique où les plus grandes lois portées par de grandes voix comme celle de Simone Veil, Robert Badinter, Gisèle Halimi…portant des lois ouvrant de nouveaux droits résonnent encore et nous obligent. Nous, législateurs, ne pouvons plus éluder nos responsabilités : notre pays est prêt comme en témoigne la convention citoyenne de 2023 ainsi que les récents sondages. La députée Océane Godard, responsable des articles de 1 à 4 pour le groupe socialiste, souligne la qualité des débats menés avec beaucoup de respect, de clarté, et de responsabilité par l’ensemble des groupes politiques et salue l’engagement et l’humanisme du rapporteur général Olivier Falorni. Océane Godard s’est engagée durant les 90heures de débat avec la conscience que cette grande loi sociétale convoque chez chacun d’entre nous notre propre rapport à la mort, notre vécu et notre sensibilité, interroge nos croyances, fait écho à notre propre finitude.

Océane Godard salue le vote à l’unanimité de la proposition de loi relative aux soins palliatifs, qui crée un droit opposable, inscrit dans la loi les crédits budgétaires pour une stratégie décennale, et crée des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Mais elle rappelle que sa mise en œuvre réelle sera conditionnée à la mobilisation par le Gouvernement de moyens financiers et humains suffisants, notamment pour recruter et former des professionnels.

Océane Godard indique que l’aide à mourir crée un nouveau droit dans le code de la santé, dépénalise le geste et protège les professionnels de santé.

Cette loi non permissive permettra d’accéder à l’aide à mourir selon 5 conditions cumulatives :

·Être âgé d’au moins 18 ans

·Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France

·Être atteint d’une affection grave et incurable

·Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection

·Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée

Ces conditions permettent de s’assurer que cette ultime liberté sera utilisée sans dérives et dans l’esprit général du texte : l’aide à mourir dans la dignité.

Cette Loi profondément républicaine relative à la fin de vie témoigne aussi à la société que la mort fait partie de la vie, qu’accepter la mort c’est ne plus en avoir peur. Cette Loi encadrera ce droit.

Pour la dignité, pour la liberté d’être et d’agir, pour l’égalité, pour la fraternité, Océane Godard a voté ces propositions de lois et pense aux soignants, aux familles des patients et aux patients qui attendent cette loi ou attendaient cette loi…les dijonnais Chantal Sébire et Alain Cocq, la ministre franc-comtoise Paulette Guinchard et bien d’autres femmes et hommes qui se sont battus pour que notre pays ouvre un nouveau droit, celui de l’aide à mourir.