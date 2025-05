AVIS DE DECES - Monsieur Patrice GIRARD dit "Patou"

Chalon-sur-Saône

Véronique et Julien, Stéphanie et Charly, Nicolas et Chloé, Ses enfants ;

Mélina, Lia, Sofia, Gabriela,

Juliann, Milann,

Ses petits-enfants;

Chantal, sa soeur;

Fabien, son filleul ;

Ainsi que toute sa famille;

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Monsieur Patrice GIRARD dit "Patou"



survenu le mercredi 28 mai

2025, à l'âge de 73 ans. Patrice repose à la Maison funéraire située 110 rue Principale, à Crissey.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 04 juin 2025 à 13h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques. Pour faire perdurer les valeurs de Patrice, une urne sera mise à disposition pour des dons au profit de la SPA.

La famille remercie ses infirmières à domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part et d e remerciements.



Pompes Funèbres Guillon

Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand

www.pfguillon.fr -03 85 48 29 37