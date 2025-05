Circulation - Un long week-end sous haute tension sur les routes

Entre pont de l’Ascension, météo favorable et envie de grand air, les routes de France vont être fortement sollicitées jusqu’à dimanche. Jeudi et dimanche s’annoncent particulièrement délicats. Bison Futé appelle à la prudence et au décalage des trajets.

Jeudi 29 mai : une journée rouge dans le sens des départs

Classée rouge au niveau national, la journée de jeudi sera marquée par des départs massifs vers les côtes et les zones de villégiature. Les principaux axes à éviter sont :

A13 (Paris – Caen) dès 10h.

A7 (Lyon – Orange) entre 11h et 17h.

A10 (Orléans – Tours) vers 11h-13h.

A9 (Montpellier – Narbonne) autour de midi.

Tunnel du Mont-Blanc (France-Italie) dès 7h.

En Île-de-France, le trafic sera très dense dès le début de matinée vers les péages de l’A6 et l’A10, congestion renforcée par les axes convergents (A86, A6b).

Conseil : partez avant 5h ou après 16h, évitez les autoroutes majeures de l’Ouest, du Sud-Est et les accès côtiers dans la matinée.

Vendredi 30 et samedi 31 mai : accalmie sur les routes

Les journées de vendredi et samedi sont classées vertes dans les deux sens. Bison Futé n’attend pas de perturbations majeures, mais la prudence reste de mise en cas de météo changeante ou d’excursions locales imprévues.

Dimanche 1er juin : circulation noire dans le Grand Ouest

Retour difficile garanti ! La journée est classée rouge au niveau national et noire dans le Grand Ouest et le Nord du pays. De très nombreux automobilistes reprendront la route, provoquant des bouchons importants dès la fin de matinée :

A13, A11, A81, RN165 : particulièrement engorgées dans l’Ouest.

A10, A63 dans le Sud-Ouest.

A7, A9, A61 dans l’arc méditerranéen.

Tunnel du Mont-Blanc : perturbé toute la journée.

Île-de-France : trafic dense sur l’A10 et l’A6 jusqu’à tard dans la soirée.

Conseil : anticipez votre retour avant 10h ou après minuit, ou décalez-le à lundi si possible.

Recommandations générales

Consultez les conditions de circulation sur bison-fute.gouv.fr ou via l’application mobile Bison Futé.

Restez à l’écoute de l’info trafic sur 107.7 FM et France Bleu.

Anticipez la météo sur Météo France.

Soyez patients aux péages et sur les aires de repos : la sécurité reste prioritaire.



Pour tous ceux qui prennent la route, prudence, patience et anticipation sont les maîtres-mots. Et pour ceux qui le peuvent : évitez le dimanche soir !