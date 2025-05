Le Club de Louhans-Cuiseaux FC organise la troisième édition de son Tournoi Tennis Ballon, qui aura lieu le jeudi 29 mai au Stade de Bram à Louhans.

Inscription à partir de 13h00, début du tournoi à 14h.

10 euros par doublette.



Être âgé de 13 ans minimum

Tournoi ouvert à tous les licenciés et non licenciés foot.

Crampons visé INTERDIT – Crampons moulés et baskets autorisés



Buvette et restauration sur place.



On vous attend nombreux ce jeudi 29 mai pour passer une bonne journée sportive et festive tous ensemble !



Pour plus d’informations : Jérémy Lugand au 06.13.06.76.23