La chorale "Fontaines en Chœur" donne une aubade de cloture masterclass dimanche 1er juin à 17h00 salle Saint Hilaire à Fontaines

La chorale Fontaines en Choeur organise sa 3ème masterclass ce week-end 31 mai et 1er juin à la salle St Hilaire. Le chef de choeur Merwan Djane sera bien entendu présent et comme chaque année un 2ème chef de choeur est invité. Cette année , cest Angélique Nau. 65 choristes sont inscrits et travailleront 8 chansons sur ces 2 jours (répertoire essentiellement composé de chansons françaises et une anglaise)

Cette masterclass se terminera par un concert dimanche à 17 h salle St Hilaire. la chorale sera accompagnés par 2 musiciens