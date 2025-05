Après-midi citoyen à Saint Rémy : les sanrémois ont mis les mains à la pâte.

Un samedi après-midi au parc comtesse Keller pour la bonne cause, les sanrémois, les membres d’associations, les élus, tous unis pour nettoyer, embellir, désherber…

Cette année, ils étaient une trentaine de San-Rémois au rendez-vous donné par la municipalité. Répartis sur les 5 ateliers, chacun a pu exercer ses talents soit de peinture, soit de jardinier ou de cuisinier.

On pouvait noter la présence de Florence Plissonnier maire de la commune et des élus aux ateliers peinture artistique pour réaliser de jolis décors destinés à embellir la commune cet été et pour les fêtes de fin d’année.

A la remise en peinture de la piste du circuit cyclable, les bénévoles de l’amicale pour le don de sang dont la présidente Joëlle Goujon.

Le désherbage du grand massif du parc a été fait par les passionnés de jardinage dont les élus de Saint Rémy.

L’atelier cuisine : un atelier important pour préparer le barbecue offert en soirée par la municipalité aux personnes présentes à cet après-midi d’entretien.

C.Cléaux