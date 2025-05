L’exposition des membres de "Copains Couleurs", la consécration de l’art dans toute sa splendeur.

La preuve en peinture ce week-end d’exposition des 24 et 25 mai qui vient de s’achever.

Si pour certains les années se suivent et se ressemblent, pour les expositions proposées par l’association "Copains Couleurs", il n’en est rien, la qualité, le métier si on peut dire, apportent encore plus aux visiteurs d’une année sur l’autre.

27 exposants ont installé leurs toiles dans la salle Rameau, jonglant avec l’espace car il n’est pas si simple d’accrocher 185 œuvres, certaines ont été posées sur des chevalets. Le but était de rendre hommage au travail des membres de l’association, un hommage bien mérité ressenti par les visiteurs qui ont découvert avec quelle passion et quelle qualité les tableaux ont été réalisés.

Aquarelles, acrylique, pastel sec, huile : autant de techniques employées, autant d’expression, de mélange de couleurs exprimées.

Le travail en groupe est très significateur de la personnalité de chaque peintre, de chaque individu, c’est ce qui donne à toutes ces œuvres une seule entité.

Un week-end chargé avec une belle fréquentation de l’exposition, exposition et son vernissage auxquels monsieur le maire de la ville Vincent Bergeret accompagné d’élus s’est rendu.

Pierre Patenet, président de "Copains Couleurs", s’est adressé à monsieur le maire et à l’assemblée présente au vernissage : « Nous étions 15 il y a vingt ans, aujourd’hui en 2025 nous sommes 44 adhérents dont quelques nouveaux cette année. Le niveau progresse dans toutes les techniques, de nouvelles créations par des confirmés avec des jeunes comme Kiara qui a commencé toute petite et a grandi, son niveau est hautement respectable et je l’encourage à continuer.

Merci à tous et particulièrement à la municipalité. »

Vincent Bergeret : « Merci monsieur le président. Félicitations à tous les artistes. Pierre l’a très bien souligné, la qualité augmente d’année en année, Ne changez rien, continuez à vous faire plaisir et à avancer, à nous faire plaisir. »

Pierre Patenet, avant d’inviter tout le monde à venir prendre le verre de l’amitié, a juste rappelé à monsieur le maire qu’ils étaient de plus en plus serrés et qu’ils avaient eu quelques difficultés à mettre leurs toiles dans cette salle Rameau.

C.Cléaux