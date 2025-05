"Avez-vous bien écouté les paroles ?" 13ème Printemps Vocal du Chœur "Variantes" avec en invité "Mélimélodie" de Lalheue.

Ce concert placé sous le signe de l’émotion et l’écoute des textes a été plutôt bien accueilli par le public venu à cette soirée. Le chœur Variantes de "Musique et Expressions" avait invité le chœur "Mélimélodie" de Lalheue.

Nadine Emery, présidente de Musique et Expressions, a présenté les deux formations et les répertoires choisis pour cette soirée marquée par l’absence de représentants de la municipalité. Après avoir remercié le public de sa présence, elle a laissé place au chœur Mélimélodie.

Le chœur Mélimélodie en quelques mots :

L’association existe depuis 42 ans ! L’Ensemble Musical Sennecéen a vu le jour en 1983. Au début, centrée sur la formation musicale de jeunes instrumentistes, l’EMS a évolué et a regroupé des hommes, des femmes, puis des enfants.

En 2008, Emilie Guerelle-Lalondre devient cheffe de chœur à la suite de Joëlle Arnoult. Le répertoire, constitué de chants à 2, 3 ou 4 voix, évolue de la variété française et étrangère aux chants classiques et religieux.

En 2014, l’EMS devient "Mélimélodie" et depuis 2021, est domiciliée à Lalheue, « Mélimélodie » déploie plusieurs activités au-delà de la chorale juniors et adultes, une fois par an, un concert est dédié à une noble cause, RETINA pour la recherche médicale en ophtalmologie ou un « Concert BLEU » dans le cadre de la sensibilisation à l’autisme.

La cheffe de chœur est formée à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Toute personne désireuse de chanter peut s’adresser à la formation qui compte 30 choristes adultes, âgés de 21 à 76 ans, et 18 choristes juniors âgés de 4 à 13 ans.

Madame Anne Assenat, présidente de Mélimélodie, a prononcé un petit discours de remerciement. Elle n’a pas été sans souligner le travail que représente la préparation d’un concert et l’investissement de chacun en termes de temps, de bénévolat et de persévérance et patience.

Musicalement, le chœur a présenté un ensemble de morceaux très variés. 9 titres et pour débuter une chanson bien connue d’E. Mitchell Sur la route de Memphis en interprétant aussi Avant toi de Slimane ou encore l’Aigle noir de Barbara, pour ne citer que quelques titres. Une première partie où le chœur Mélimélodie était sous la direction d’Emilie Guerelle-Lalondre.

Le chœur "Variantes" a pris le relais, après l’entracte, sous la direction de Thierry Potrat. Pour continuer ce concert le chœur Variantes s’est inscrit dans un tour de chant varié à l’instar du chœur de Lalheue.

J.J. Goldman et son titre Il suffira d’un signe, autre titre Plus près des étoiles de J. Garcia et c’est ainsi que la soirée a avancé sous la musique de Dominique Chaffangeon au piano pour accompagner les 15 choristes.

Comme l’indiquait le titre du programme, Thierry Potrat a donné des explications sur le sens des mots des chansons qu’ils ont interprétées. Chaque mot révèle un sentiment, une sensation et permet d’en apprendre beaucoup sur l’auteur qui a écrit le texte. Cette façon innovante de présenter les chansons a été entièrement réussie lors de cette deuxième partie.

Comme il se doit, un dernier morceau en commun a regroupé les deux chœurs sur la scène sous un tonnerre d’applaudissements.

C.Cléaux