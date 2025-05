BASKET FAUTEUIL - L'Elan Chalon décroche sa place en finale du Championnat de France

Il y a une semaine, « la cabane était tombée sur le chien » au Colisée où les handis chalonnais étaient complètement passés au travers de leur seconde mi-temps après avoir compté la bagatelle de 19 longueurs d’avance à la pause face au Cannet.

Etaient-ils capables de relever la tête après ce coup d’assommoir en allant s’imposer au Cannet ? Hé bien oui, ils l’ont fait, et se sont imposés de 7 points (60/67) reprenant ainsi le goal average. Ils joueront donc la finale du championnat de France « élite ».

Comme redouté, ce ne fut pas une partie de plaisir, dans une chaude ambiance ( !), mais un match au couteau, très accroché, dans une chaleur moite, les deux équipes se rendant coup pour coup.

L’entame, fut en faveur des Chalonnais qui réalisèrent un 6/0 révélateur de leur envie de bien faire. Le Cannet ne tarda pas à faire son retard et la suite du match se résuma en un chassé croisé permanent, les deux équipes prenant tour à tour le score.

Excellents en défense, les coéquipiers de Dahamani ne baissèrent jamais les bras, même si la sortie de Rémi Bayle après quatre fautes en fin de troisième quart-temps pouvait faire craindre une baisse de régime dans ce domaine défensif si important. Mais l’entrée de Milyutin qui revenait de blessure après plusieurs semaines d’inactivité fut un atout.

Et les Bourguignons, jamais ne lachèrent, pour se ménager six points d’avance à 2 minutes du terme. Ils durcirent même leur défense faisant échouer les locaux dans leurs quatre dernières tentatives. Un match plein qui bien sûr remplit de joie la coache qui avait connu les larmes à l’issue du match aller. « C’est magique, on fait une très belle partie, c’est magnifique, et je suis très heureuse pour les gars pour le club et nos supporters. Et on ne s’arrêtera pas là, il faut aller le chercher ce titre ! »

Celui-ci se jouera sur match aller retour les 7 et 14 juin contre Hyères ou Le Puy qui disputaient leur match retour de demi finale hier soir. A l’aller Hyères, chez lui, s’était imposé 71/64

Les marqueurs :

Elan Chalon :Gabranovs 10, Dahamani 22, bayle 15, Boughania 14, Milyutin 2, Challat 4

JMJ