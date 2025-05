Martial Syvery lauréat du prix Servir 2025 du Rotary Chalon Saint-Vincent

Le prix Servir récompense une personne pour un acte de bravoure, d’abnégation, de civisme ou de dévouement exceptionnel ou une association intervenant dans des actions au service des populations les plus défavorisées.

La présence sécurisante d’Upla

L’UAPED de Saône-et-Loire a été ouverte en janvier 2024 à l’hôpital William-Morey à Chalon et elle prend en charge des mineurs victimes de toute forme de violence, qu’il s’agisse des maltraitances, des violences intrafamiliales ou encore des négligences. Depuis décembre dernier, Upla, une chienne golden retriever de 2 ans, apporte une présence sécurisante et réconfortante, un climat propice à la libération de la parole à ces jeunes victimes d’agressions ou de violences.

Un trophée symbolisant le prix Servir ainsi qu’un chèque d’un montant de 250 € ont été remis à Martial Syvery par Eric Sauty, actuel président du Rotary Chalon Saint-Vincent, lequel a souligné que cette reconnaissance était la suite logique du soutien apporté par le club service chalonnais dans le cadre de son concert de Noël au projet d’accueil d’un chien d’assistance judiciaire à Chalon.

Un formidable projet

« Témoin de la difficulté que peut rencontrer un enfant à témoigner son vécu avec des mots, j’ai immédiatement été séduit par la présence possible d’un chien dans notre équipe pour faciliter émotionnellement la libération de cette parole » a indiqué Martial Syvery lors de ses remerciements. Avant d’ajouter « Cette idée est vite devenue une priorité. Après l’aval de ma famille, la validation de mon équipe et l’accord de ma hiérarchie j’ai commencé à travailler ce formidable projet. Chaque situation rencontrée permet d’améliorer la prise en charge suivante et chaque enfant qui en bénéficie y contribue pour un meilleur accueil des autres ».

Les rotariens de Chalon Saint-Vincent ont attribué le second prix Servir à Baptiste Lafitte, membre de l’association l’Outil en Main. Il lui sera remis le 5 juin prochain. Absent de Chalon en mai, il n’avait pu le recevoir conjointement avec Martial Syvery.

Gabriel-Henri THEULOT