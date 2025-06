Enterrement de vie de garçon : Pour Antoine Fèvre, le mariage, c’est pour bientôt !

Vu place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, attablé à la terrasse du Bar de l’Hôtel de Ville, aux alentours de 10 heures, Antoine Fèvre, mécanicien et originaire de Chalon-sur-Saône, qui avait organisé son enterrement de vie de garçon, entouré de sa bande de copains dont son témoin (en rouge sur la photographie) et ses parents (à gauche sur la photographie).

Le mariage d’Antoine est prévu le samedi 7 juin après-midi à Saint Rémy avec Elisa Large, technicienne de surface dans les entreprises, qu’il fréquente depuis plus de 10 ans et qui est la mère de ses deux filles, Helena et Maya âgées respectivement de 6 et 3 ans.

Info-chalon souhaite tous ses vœux de bonheur aux futurs mariés !

J.P.B