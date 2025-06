LIGUE DES CHAMPIONS - Une démonstration de force du foot français et une humiliation publique pour l'Inter de Milan

C'est à se demander à quel match nous avons assisté ce samedi soir ! Oui, ce dimanche matin, les médias italiens sont sans pité pour l'équipe de l'Inter de Milan, et pour cause. Du début à la fin, l'écart de niveau était hallucinant, tant en défense qu'en attaque. Exit la grande période des stars du ballon rond, recrutés sur la base de centaines de millions d'euros et place à un vrai projet collectif signé Luis Enrique. Et c'est bien là toute la réussite et l'enseignement qu'on veut retenir à l'issue de ce match humiliant pour les Italiens. Le football reste un sport collectif, et l'addition de talents individuels ne fait pas un collectif. Qu'on apprécie ou pas le football, la démonstration à retenir est bien celle d'un collectif au service d'un projet commun. Un joli pari remporté en moins de deux ans pour le coach Enrique qu'on ne peut que saluer, tant l'Esprit au service du collectif a coché toutes les cases.

L.G