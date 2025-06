Bravo Elric, bravo les gars... pour cette saison hors du commun

Pour celles et ceux qui ont suivi la saison de BetClic Elite, tout le monde s'accordera à dire à quel point l'Elan de début de saison et l'Elan de fin de saison sont deux équipes totalement distinctes. Comment peut-on avec le même effectif avoir une telle différence de niveau et de comportement sur le parquet en l'espace de quelques mois ? La seule pierre angulaire changée en cours de saison, c'est bien la touche d'Elric Delord.

Une énergie tournée vers le projet collectif et l'incarnation Rouge et Blanc, voilà comment en l'espace de quelques mois, Elric Delord est devenu un Chalonnais à part entière. Si l'Elan Chalon n'a pu maîtriser l'ASVEL ce samedi, les Chalonnais n'ont pas à rougir de cette saison, tant le début de saison était annonciateur de bien d'inquiétudes. En terminant au 7e rang du championnat, l'Elan Chalon s'est rassuré et peut envisager la saison prochaine avec une sérénité. Le temps de construire un projet collectif cochant toutes les cases. Centre de formation, seul club élite à disposer d'une équipe handisport au plus haut niveau national qualifiée pour la finale du championnat de France avec un match aller le 7 juin, l'arc sportif de l'Elan Chalon est inégalé à l'échelle nationale. Et ça, c'est une vraie fierté à revendiquer. Bravo Elric, bravo à toute la sphère Rouge et Blanche pour cette saison magique...

Laurent GUILLAUMÉ