L’EVEIL de CHALON tire dans le mille

La Section tir à l’arc du Club de l’Eveil a brillé lors du Challenge FSCF des jeunes, confirmant une fois de plus la qualité de sa formation et l’engagement de ses jeunes athlètes.

Ce Challenge (en 4 manches départementales et une régionale) organisé dans différents lieus sur plusieurs week-ends (Seloncourt, Saint amour, Chalon, etc.), réunissait les meilleurs jeunes archers du département.

Les représentants du club de l’Eveil n’ont pas manqué leur cible.

Entre performances individuelles remarquables et esprit collectif, le club s’impose une fois de plus comme un acteur incontournable du tir à l’arc local, départemental et régional. Les jeunes chalonnais remportent les 3 manches départementales qui leur a permis de gagner le Challenge des jeunes pour la première fois. Et cerise sur le gâteau, ils décrochent le Régional (en s’imposant dans la 4ème manche) pour la troisième année consécutive.

Derrière ces succès, il y a un pilier discret et indispensable en la personne d’Emilie Coulon. Son encadrement attentif est adapté à chaque archer pour faire grandir chacun à son rythme ; accompagnée dans sa mission par le responsable de la section tir à l’arc de l’éveil, Sébastien OUGLHIS.

Le club confirme ainsi son rôle moteur dans la formation des jeunes archers du territoire, avec une section dynamique.

Les archers se projettent déjà vers les prochaines échéances de l’année, avec ambition et détermination.

Nul doute que les flèches de l’éveil continueront de voler haut et juste !