En partenariat avec l’Espace des arts, le SMR Marguerite BOUCICAUT organise une projection-débat avec le comédien Thomas MATALOU en marge de son spectacle « Je suis dedans » ( le 5 et 6 juin à l’espace des arts).

Le film « Je n’étais pas là » de Victor THIRE sera diffusé en salle d’animation lors d’une séance unique ouverte à tous le 4 juin 2025 à 16h30. Ce documentaire retrace avec Thomas MATALOU son parcours et ses rencontres de sa sortie de centre de rééducation à son retour sur scène. Il montre aussi une partie de la création du spectacle avec son ami le metteur en scène Olivier BALAZUC. Les témoignages de son entourage, du personnel de rééducation, des patients montrent la force des liens humains dans cette reconstruction. Plus qu’une histoire particulière, c’est un message universel : le long chemin d’un réapprentissage et d’une nouvelle vie.

Thomas MATALOU tient à partager son message d’espoir avec vous, avec simplicité et optimisme. Il répondra aux questions du public à l’issue de la projection.



SMR Marguerite BOUCICAUT

2 avenue Pierre Mendes France 71100 Chalon sur Saône

0385875202

[email protected]