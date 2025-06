"le foot en prétexte, la Palestine en vrai motif. Je décide d'interdire le drapeau palestinien dans notre ville” annonce Gilles Platret

Communiqué de presse

« Des évènements de la plus extrême gravité se sont déroulés hier soir dans notre ville dans la foulée de la victoire de l'équipe du PSG en Ligue des Champions.

Passées les manifestations de joie légitime des supporters de l'équipe parisienne, des individus, venant des quartiers périphériques de notre ville, ont choisi de saisir l'occasion pour créer du désordre sur une base politique.

Ils ont effectué plusieurs tirs de mortier en direction des forces de l'ordre, dégradé et incendié du mobilier urbain et lancé des projectiles (pavés, bouteilles, etc.) sur les policiers.

Plusieurs individus ont été interpellés par les policiers, en particulier l'un des meneurs de l'émeute, individu très agressif, ciblant de manière répétée les forces de l'ordre par des jets de projectiles, tout en arborant ostensiblement un drapeau de la Palestine en signe de ralliement, ce qui indique très clairement la volonté politique qui motivait ces échauffourées.

Deux secteurs ont été particulièrement concernés : dans un premier temps, vers 23h, un secteur Beaune-République-Niépce, puis, et, un peu plus tard, vers 2h, le secteur de la place de Gaulle, les mêmes individus attendant la sortie des bars pour en découdre avec le public paisible qui les fréquente habituellement. Diverses bagarres ont ainsi été provoquées par cette meute menaçante, nécessitant l'emploi de bombes lacrymogènes pour la disperser.

Je veux saluer l'excellent travail opéré par la Police nationale de Chalon soutenue par la Police municipale, ainsi que les renforts qui sont venus dans le cours de la nuit.

Le calme a été rétabli vers 2h15.

Ces événements sont intolérables et ne peuvent rester sans conséquences.

Le drapeau palestinien est devenu le symbole des émeutiers, le signe de ralliement de bandes islamistes décidées à defier les institutions républicaines.

Par conséquent, par arrêté, je vais interdire son emploi à Chalon : il sera dès demain interdit de l'arborer sur la voie publique ou depuis des immeubles avec visibilité sur la voie publique, il sera pareillement interdit de le vendre sur les marchés et toute manifestation pro-Palestine sera interdite à Chalon.

Si l'Etat était plus courageux, cette mesure aurait déjà dû être prise sur la France entière. À Chalon, nous décidons d'agir. »