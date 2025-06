Quai de la poterne... les propositions d'un lecteur d'info-chalon.com

" Je souhaite vous faire part d'une petite suggestion concernant la réfection du quai de la Poterne. J'en ai d'ailleurs fait la demande au "maire en direct" ainsi qu'à 2 membres de l'équipe municipale venu à la fête des voisins de notre copropriété... Et ça évidemment sans aucune réponse...



En effet, je soumettais l'idée de prolonger la file lorsque l'on vient du quai des messageries pour tourner sur le pont Saint-Laurent...



En effet, nous nous retrouvons régulièrement bloqué par les véhicules sur la partie de chaussée qui va tout droit, en direction du quai de la Poterne alors que nous tournons à droite... A l'heure où on nous rabat les oreilles avec le réchauffement climatique (incontestable) on est surpris que personne n'est eu l'idée de modifier le tracé de la voie de droite... Evitant ainsi d'augmenter la pollution...



Bien sûr on nous dira qu'il est trop tard..."

Christian. G