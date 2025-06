"Il sait parfaitement que c’est illégal et que son arrêté sera immédiatement rétoqué par la justice !" pointent les Insoumis de Chalon sur Saône

À propos de l’arrêté (illégal) qui serait pris demain par M. Platret : « le foot en prétexte, le soutien au genocide en vrai motif »

ALORS QUE de plus en plus de voix s’élèvent (enfin) pour dénoncer les horreurs commises à Gaza



ALORS QUE Monsieur Netanyahu et des dirigeants du Hamas, font l’objet de poursuites par la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité

ALORS QUE la famine touche désormais la quasi-totalité des 2,3 millions de Gazaouis

ALORS QUE de nombreux états y compris en Europe, décident de reconnaître l’État de Palestine et/ou de convoquer l’ambassadeur d’Israël

ALORS QUE Monsieur Macron et son gouvernement, enfin, au bout de 20 mois, et des dizaines de milliers de morts, dont 30 000 enfants, semblent durcir le ton à l’égard de Monsieur Netanyahu et le menacer de sanctions



ALORS QUE des des personnalités de tout horizon politique, bien silencieuses jusque-là, dénoncent enfin les horreurs commises à Gaza, voire prononcent le mot de génocide, comme le Parti Socialiste



ALORS QUE des organisations juives de premier plan, partout dans le monde, y compris en Israël, dénoncent le génocide à Gaza

ALORS QUE chaque jour qui passe isole un peu plus M. Netanyahu et qu’il ne reste plus qu’une poignée de « soutiens inconditionnels » …



C’est le moment que choisit Monsieur Platret pour vouloir interdire tout drapeau palestinien dans la ville et toute mobilisation de soutien à Gaza. Il sait parfaitement que c’est illégal et que son arrêté sera immédiatement rétoqué par la justice !



Monsieur Platret, assumez plutôt votre soutien au génocide, comme le font un certain nombre de dirigeants d’extrême droite !



Nous, Insoumis du Chalonnais, nous continuerons à nous battre pour exiger un cessez-le-feu à Gaza, pour la reconnaissance de l’État de Palestine, pour la libération de tous les otages et pour une solution à 2 états !

Et pour libérer la ville CHALON de l’influence raciste et xénophobe de M. Platret !



Les Insoumis du Chalonnais