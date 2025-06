Nous découvrons avec effroi et stupeur la déclaration de Gilles Platret, maire de Chalon, qui, dans un communiqué de presse consacré à des événements survenus hier soir dans les rues de Chalon après le match de foot, en tire la conclusion : « le drapeau palestinien sera interdit sur la voie publique,…il sera interdit de le vendre et…toute manifestation pro-palestine sera interdite à Chalon ».

L’Association France Palestine Solidarité basée et déclarée à Chalon, a organisé depuis sa création en janvier 2024 onze manifestations à Chalon pour exiger le cessez le feu et dénoncer le génocide perpétré à Gaza. Toutes ont été déclarées en Préfecture. Pas un seul incident n’a eu lieu, les forces de police présentes comme la presse peuvent en témoigner.

Cette déclaration intervient au moment même où dans le monde entier comme en France, des personnalités de tout horizon politique, y compris des personnalités juives de premier plan, dénoncent le génocide en cours et exigent un cessez le feu immédiat. Comment ne pas recevoir cette déclaration comme un prétexte fallacieux et indigne ?

Nous invitons tous les démocrates, tous les pacifistes à venir assurer le succès du premier Festi’Palestine en Saône et Loire dimanche prochain 8 juin à Morlay, un moment exceptionnel de rencontres familiales, culturelles, festives, solidaires pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens.

Le Conseil d’administration de l’AFPS 71

Chalon le dimanche 1er juin 2025