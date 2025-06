Clément Mugnier (PS) demande "le retrait immédiat de l'arrêté " du maire de Chalon sur Saône

Les violences survenues à Chalon-sur-Saône sont graves et inacceptables. Nul ne saurait les excuser. Elles doivent être fermement condamnées et les responsables traduits devant la justice. Notre République repose sur l’ordre républicain, qui est incompatible avec les émeutes, les attaques contre les forces de l’ordre ou la destruction de biens publics.

Mais ce que je refuse, c’est l’instrumentalisation de ces événements à des fins politiques. En annonçant l’interdiction du drapeau palestinien dans l’espace public, Gilles Platret franchit une ligne extrêmement dangereuse. Il ne s’agit plus ici de faire respecter l’ordre, mais d’attaquer directement une liberté fondamentale : celle d’exprimer une opinion politique.

Le drapeau palestinien n’est pas un drapeau de guerre. Il est le symbole d’un peuple qui revendique ses droits, et son affichage ne peut être considéré comme un délit en soi. L’associer systématiquement à la violence, c’est faire un amalgame inacceptable, et c’est jeter le discrédit sur tous ceux qui, pacifiquement, soutiennent la cause palestinienne.

En tant que socialiste et en tant que républicain, je ne peux pas accepter cette dérive autoritaire. On ne protège pas la République en restreignant les libertés publiques. On ne lutte pas contre le désordre en interdisant les symboles politiques. Et on ne renforce pas la cohésion nationale en désignant des boucs émissaires.

Interdire toute manifestation pro-palestinienne à Chalon, c’est priver les citoyens de leur droit de s’exprimer et de se rassembler pacifiquement. C’est une mesure illégale, injuste, et fondamentalement contraire à nos valeurs.

Je demande donc le retrait immédiat de cet arrêté. La République n’est pas la peur, la censure ou la stigmatisation. Elle est le droit, la liberté et le respect de chacun, quelles que soient ses opinions.

Clément MUGNIER - Parti Socialiste