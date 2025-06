Tu es un joueur ambitieux, motivé et prêt à relever un nouveau défi ?

L’équipe RM2 de l’ALCB recrute pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine !

Objectif : Montée en Prénationale

Entraînements ouverts les mardis et jeudis

Ambiance conviviale, encadrement sérieux par un coach diplômé et projet sportif ambitieux

Envie de progresser et de s’investir dans un vrai projet d’équipe ? Tu es au bon endroit !

Plus d’infos : 07 83 99 56 58