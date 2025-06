Quid de l’avenir du festival de BD de Farges-lès-Chalon ?

C’était ce samedi 31 mai, ainsi que ce dimanche 1er juin. On peut désormais en parler au passé, mais pour celles et ceux qui sont venus voir de quoi il en retournait au 7ème festival de BD de Farges-lès-Chalon, le souvenir d’un univers multidimensionnel restera sans doute bien vivace.

Une régalade

Chaque année ils sont surveillés comme le lait sur le feu, les auteurs d’un genre littéraire suscitant l’évasion à moindres frais par le biais du prisme réflexif. Venus de différents endroits de France, les festivaliers vraiment passionnés ne reculent devant rien. Seul compte l’engouement. Qu’importe après tout la file attente devant tel ou tel spécialiste prenant le temps pour façonner posément un dessin en forme de pièce maîtresse à qui aura fait le choix de cet album qui a retenu son attention. Dans une ambiance bon enfant enveloppée de convivialité.

Atmosphère feutrée, émotions intériorisées

Pour ce millésime 2025 ce sont vingt-quatre auteurs, issus d’Italie, de Serbie, et de Croatie, aux côtés des Français bien sûr, qui ont répondu à l’appel. Avec un langage commun concentré sur une approche qualitative. L’une des habitudes du grand raout local vaut par le vote des festivaliers volontaires en faveur du créateur qui trouve le plus grâce à leurs yeux. Et c’est le dessinateur Mavric Senad qui a été récompensé pour l’ensemble de son œuvre samedi soir. Juste avant que le match de foot sur le terrain bordant la salle polyvalente des Jandelles ne livre son verdict : 5 à 3 à l’avantage des auteurs, lesquels étaient opposés aux festivaliers.

Des lettres de noblesse

Cheville ouvrière dudit festival sans frontières, l’association fargeoise Saône-en-Bulles présidée par Patrice Putin, peut s’appuyer sur une petite dizaine d’adhérents. Le responsable ne tarit pas d’éloges sur cette rencontre au sommet : « On a un plateau que les autres n’ont pas, et c’est l’unique festival à avoir les frères Stalner ». Pour son événement de l’année, des bénévoles se joignent à eux, ce qui fait qu’ils sont une vingtaine à veiller à la bonne tenue de la manifestation culturelle. Pour leur prêter main-forte, Didier Mathiot, le président de l’association de Bourgoin-Jallieu à la page BD, qui n’en était d‘ailleurs pas à son coup d’essai ici, dans le même contexte. A noter qu’il sera le garant de la 5ème édition de la Trans’ alp BD 2025, qui se déroulera les 18 et 19 octobre prochains.

La monnaie sonnante et trébuchante fait quelque peu défaut…

Toutefois, une grosse incertitude pèse sur une 8ème édition. En effet, les forces vives ont dû composer avec un budget revu à la baisse en raison d’aides financières fondant comme neige au soleil afin que 2025 ne soit pas orpheline de ses devancières. Si les auteurs notamment ont aidé pécuniairement, cela n’a par exemple pas été le cas du Grand Chalon…Alors, qu’en sera-t-il du futur proche ? « Si tous les gars du monde voulaient se donner la main »…

Michel Poiriault

