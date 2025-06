Les féminines de Châtenoy le Royal avancent toujours plus vers le 3e échelon national du football féminin

L'AS Châtenoy le Royal était à Rouen ce week-end. Et nos féminines de Châtenoy le Royal ont marqué des points pour se rapprocher toujours plus vers la D3 de football féminin.

Si on retiendra le score du PSG face à l'Inter de Milan, les féminines de l'AS Châtenoy le Royal retiendront leurs score de 6 à 2 face au FC Rouen. Un match de barrage vers la D3 qui a tourné en faveur des Châtenoyennes, elles qui courent depuis quelques temps après cette ambition. Il faudra attendre le match retour à Châtenoy pour éclaircir définitivement les choses mais avec 4 points d'avance, elles partent en net avantage. "Un match fait avec sérieux et envie" insiste l'AS Châtenoy interrogée par info-chalon.com ce dimanche. A noter que les féminines de Châtenoy le Royal sont porteuses d'une vraie dynamique collective. L'équipe B termine également première et devrait accéder au plus haut niveau régional si l'équipe première grimpe en nationale.

A noter également les beaux résultats des moins de 18 terminant 2e de la ligue haute à 11 sans oublier les moins de - 13 ans qui remportent le titre départemental !

En attendant, rendez-vous dimanche 14h à Châtenoy le Royal pour valider une accession en nationale.