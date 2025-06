Très belle prestation de Martin Desroche ce week-end aux championnats de France d’escalade des moins de 12 ans à Thionville.

Seul représentant de Saône et Loire dans sa catégorie, Martin Desroche, grimpeur du CAF Chalon, s’est hissé à la 26ème place nationale (sur 62) du combiné comprenant un épreuve de bloc (33ème), de difficulté (12ème) et de vitesse (30ème).

C’est un véritable exploit pour ce grimpeur du groupe compétition du Club Alpin de Chalon qui a réussit à tenir tête aux meilleurs grimpeurs Français issus des plus grands pôles d’entraînement d‘escalade.

Cette belle performance de Martin est d’autant plus remarquable que les structures sur lesquelles se sont déroulées les épreuves mesurent pratiquement le double de la taille du mur sur lequel s’entraine Martin à Chalon !

C’est un excellent encouragement pour ce jeune grimpeur et pour le CAF Chalon à poursuivre les efforts entrepris pour développer l’escalade de compétition à Chalon sur Saône !