Julien Odoul (Rassemblement National) apporte son soutien au maire de Chalon-sur-Saône

Communiqué de presse

À la suite des graves violences survenues dans la nuit du 31 mai à Chalon-sur-Saône, en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions, Julien Odoul et les élus du Rassemblement National apportent leur soutien au maire de la ville, Gilles Platret.

Ces débordements violents, marqués par des tirs de mortiers, des dégradations de mobilier urbain et des agressions contre les forces de l’ordre, témoignent, une nouvelle fois, de l’ensauvagement d’une partie de la société pour qui chaque évènement festif est l’occasion de détruire, d’agresser et de piller.

Julien Odoul salue la décision courageuse de Gilles Platret d’interdire l’exhibition du drapeau palestinien dans l’espace public chalonnais. En effet, ce drapeau, qui était auparavant celui de la « cause palestinienne », est devenu le symbole et l’étendard de l’intégrisme, de la violence islamiste et antisémite, du terrorisme.

Le Rassemblement National appelle à généraliser ce type de mesures de fermeté sur l’ensemble du territoire national pour éviter la contagion et l’importation d’un conflit instrumentalisé par l’extrême gauche en France.

« Ce drapeau palestinien est devenu le symbole de tous les désordres. En Israël, c’est sous cette bannière que l’on justifie les attaques terroristes et le pogrom du 7 octobre 2023. En France, il est la bannière de ralliement de l’union de l’extrême-gauche sauce LFI, des islamistes et des délinquants. On sait qu’il est le totem de groupuscules et de personnes ultra-violentes. Son déploiement s’accompagne systématiquement d’appels à la haine et de débordements intolérables. Il faut être inflexible et interdire son usage, répondre par la fermeté aux mouvements qui s’en revendiquent. » - Julien Odoul