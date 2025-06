"M. Platret, le PSG, la Palestine et Sarkozy" - Les Communistes de Saône et Loire réagissent

Communiqué Fédération de Saône-et-Loire du PCF

M. Platret, le PSG, la Palestine et Sarkozy

Monsieur Platret vous vous êtes fendu d’une nouvelle provocation en interdisant le drapeau palestinien sur la commune.

Vous êtes une nouvelle fois dans l’illégalité, mais vous vous en ficher, ce qui compte c’est de faire parler de vous, alors que votre "ami" Martin, vient de se faire élire député contre le RN, doublant vos ambitions nationales.

Que des supporters du PSG aient contrevenu à la loi, c’est à la justice de le dire, mais que le maire de Chalon, par un amalgame fallacieux, veuille s’affranchir de la loi en interdisant des manifestations contre les massacres sur les populations civiles en Palestine, s’en est une autre !

On pourrait vous rappeler à vous, fervent admirateur de Nicolas Sarkozy, les liens de corruption qui ont lié votre ancien champion au Qatar.

Le Qatar, une monarchie absolue dont la loi est basée sur la charia, où les partis politiques sont interdits, qui soutient le terrorisme, et qui par un accord secret avec le gouvernement israélien de Netanyahou, a financé le Hamas à Gaza pour affaiblir l’autorité palestinienne.

Nous ne vous avons jamais entendu, vous qui aviez reçu Nicolas Sarkozy en grande pompe à Chalon, dénoncer les corruptions de l’ancien président qui ont permis :

- de céder à prix d’Or le PSG au Qatar pour le profit d’un de vos amis,

- de lui attribuer la coupe du monde de foot en 2022, avec les conséquences dramatiques sur les centaines de travailleurs décédés de leurs conditions de travail inhumaines.

- d’armer le Qatar en lui vendant 24 avions Rafale

- de faire financer par le Qatar une partie de la guerre en Libye (guerre qui va déstabiliser toute la zone sahélienne).

- D’accorder la défiscalisation des investissements qataris en France (150 à 200 millions d’euros en moins pour le fisc)

Alors Monsieur Platret soyez digne de votre fonction en respectant la loi, car les Chalonnais se lassent de vos provocations pour exister et complaire à la frange la plus raciste et la plus xénophobe de l’électorat.

La preuve que ça ne marche pas, M. Martin a fait bien mieux que vous, sans avoir recours à ces procédés populistes.

Ne soyez pas le dernier à justifier, au titre des actions terroristes du Hamas contre des civils, les politiques génocidaires menées par l’Extrême-droite israélienne au pouvoir.

Ne soyez pas le dernier à soutenir implicitement, un gouvernement israélien qui est en train d’être lâché par une très grande partie des pays occidentaux, États-Unis excepté.

Si vous êtes attachés à la Paix, soutenez la reconnaissance d’un État palestinien au côté d’un État israélien, et vous n’aurez alors plus de jeunes qui expriment dans le désordre leur incompréhension de ce deux poids deux mesures quand cela concerne les droits humains.

