En ce mois de mai Mandol’in Echo a fêté ses dix ans sur des airs d’opéra

Le 17 mai dernier, l’ensemble à plectres chalonnais a soufflé, avec un peu de retard, ses dix bougies en compagnie d’amis venus de Genève et d’Hagondange.

En cette fin d’après-midi, au Clos Bourguignon, la fête a été belle… Une fête honorée par la présence de Maxime Ravenet, adjoint en charge du monde associatif, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, et à laquelle ont assisté également Eliette Gien, présidente de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire, et André Genot, président de l’Union des sociétés musicales et chorales de Chalon.

Dix années marquées par des déconvenues… mais aussi de bons moments

2014-2024. « Dix ans jalonnés de déconvenues, chacun sait qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, de difficultés que nous avons su surmonter, avec le Covid-19, les confinements, la maladie » a souligné Josiane Blavier dans son discours de bienvenue. « Mais aussi dix ans jalonnés de bons moments que nous avons partagés ensemble, et avec vous, cher public, et ce fut également et surtout pour nous, musiciens, un immense plaisir de vivre notre passion ».

Que de chemin parcouru en un peu plus de dix ans d’existence. Dirigé depuis 2022 par Rafael Hernandez-Duarte, Mandol’in Echo a acquis au fil des années une renommée non seulement dans le Grand Chalon et en Saône-et-Loire mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté, et au-delà. « Nous produire en concert était aussi notre objectif. 2014-2024, ce n’est pas moins de cinquante concerts et animations » a révélé Josiane Blavier.

Deux invités d’honneur

« Fêter un anniversaire, seul, n’avait pas beaucoup de sens », aux dires de la présidente de Mandol’in Echo. Pour la circonstance, l’ensemble à plectres chalonnais avait donc invité la Mandolinata de Genève et la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange. Deux groupes avec lesquels il a tissé des liens très forts dès 2015. Des liens encore renforcés au cours du week-end par une invitation à participer à la Fête de la Musique à Genève et au 90e anniversaire de la Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange prévu en novembre prochain.

Viva l’Opéra

Dommage qu’on n’ait pas pu repousser les murs du Clos Bourguignon, car la salle était comble et nombreux étaient les Chalonnais et les Grandchalonnais à ne pas avoir voulu rater ce moment musical exceptionnel. Pour ce rendez-vous qui restera dans les annales les trois directeurs musicaux Rafael Hernandez-Duarte (Mandol’in Echo), Julia Zimina (La Mandolinata de Genève) et François Brochet (La Jeunesse Mandoliniste d’Hagondange) avaient choisi comme thème du concert l’opéra. Avec au programme douze des plus grandes œuvres du genre : citons La Traviata, Rigoletto, Nabucco et Le trouvère de Verdi, La Norma de Bellini, Madame Butterfly de Puccini, Mon cœur soupire de Mozart, ou encore Guillaume Tell de Rossini.



Durant près d’une heure et demie, les quelque quarante-cinq musiciens placés sous la baguette tour à tour de Rafael Hernandez-Duarte, Julia Zimina et François Brochet ont montré que la mandoline et les orchestres à plectres avaient encore de beaux jours devant eux. « Je crois que tous les musiciens ici présents, mandolinistes et guitaristes sont fiers d’appartenir à un orchestre à plectres, certes atypique aux côtés des chorales, harmonies et fanfares, mais notre originalité n’en ait que renforcée » s’est plu à rappeler Josiane Blavier lors d’une remise de trophées aux présidents et de cadeaux aux directeurs des sociétés invitées.



Gabriel-Henri THEULOT