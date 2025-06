Succès de la brocante organisée par le Comité de Quartier Centre Pasteur

Vingt cinq exposants présents

Dimanche 1 juin 2022, de 6 heures à 18 heures, avec plus de 20 exposants et un grand nombre de visiteurs, on peut dire que la dynamique équipe du Comité de Quartier du Centre Pasteur présidée par Rose-Line Vanneaux-Mansfield (à droite sur la photographie), pouvait être satisfaite de sa brocante mis en place sur la place de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône.

Cette opération menée par le Comité de Quartier Centre Pasteur vise à récolter des fonds pour compléter la subvention municipale afin de pouvoir distribuer une centaine de colis de Noël à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap mais aussi afin de pouvoir leur proposer des activités de divertissement .

J.P.B