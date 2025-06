AVIS DE DECES - Monsieur Patrice GIRARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Véronique et Julien, Stéphanie et Charly, Nicolas et Chloé,

ses enfants ;

Mélina, Lia, Sofia, Gabriela, Juliann, Milann,

ses petits-enfants ;

Chantal, sa sœur ;

Fabien, son filleul ;

ainsi que toute sa famille ;

ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur Patrice GIRARD

dit « Patou »

survenu le mercredi 28 mai 2025, à l'âge de 73 ans.

Patrice repose à la Maison funéraire située 110 rue Principale, à Crissey.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 4 juin 2025 à 13h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.

Pour faire perdurer les valeurs de Patrice, une urne sera mise à disposition pour des dons au profit de la SPA.

La famille remercie ses infirmières à domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.