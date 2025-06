AVIS DE DECES - Madame Josette JOUVE née COGNET

BEY - CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal et Cécile, Sébastien, ses fils et sa belle-fille ;

Robert, son compagnon, ses enfants et ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Josette JOUVE

née COGNET

survenu le 30 mai 2025,

à l'âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée, jeudi 5 juin 2025, à

15 heures, en l'église de Notre Dame de Lumière à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.