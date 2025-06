L'arrêté municipal visant à interdire le drapeau palestinien à Chalon-sur-Saône continue de faire parler de lui

La décision du maire d'interdire le drapeau palestinien et sa vente sur les marchés à Chalon-sur-Saône provoque déjà un tollé. Outre la pluie de communiqués, les réactions ne manquent pas. Plus de détails avec Info Chalon.

«Cachez ce drapeau palestinien que je ne saurais voir !»

Drapeau qu'il voit comme «signe de ralliement» aux «émeutes» urbaines qui ont suivi la victoire du PSG, samedi soir.

«Des événements de la plus extrême gravité se sont déroulés, hier soir, dans notre ville, dans la foulée de la victoire de l'équipe du PSG en Ligue des champions», écrit Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, dans un bref communiqué, parlant d'«individus» qui auraient saisi l'occasion «pour créer du désordre sur une base politique».

Ce dernier ajoute qu'«un des meneurs de l'émeute» aurait arboré «ostensiblement» un drapeau de la Palestine «en signe de ralliement».

Selon lui, le drapeau palestinien serait devenu «le symbole des émeutiers» mais aussi celui de «bandes islamistes décidées à défier les institutions républicaines».

Notons ici l'étrange amalgame fait entre l'islamisme, la cause palestinienne et la délinquance...

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant de connaître la réaction du maire après ces violences urbaines et les troubles à l'ordre public qui ont pris fin dans la nuit de samedi à dimanche vers 2 heures 15. À partir de ce lundi 2 juin, un arrêté interdit l'emploi du drapeau palestinien sur la voie publique, sa vente sur les marchés et manifestation pro-palestinienne.

Un nouvel arrêté qui fait d'ores et déjà beaucoup parler de lui.

Si le maire, qui s'appuie sur des images de vidéosurveillance, justifie cette décision par un besoin de sécurité et les nombreuses plaintes reçues de la part des habitants et de la Police municipale, elle suscite déjà de vives réactions.

Outre la pluie de communiqués de la veille (LFI, PS, PCF, AFPS71), Aline Mathus-Janet, coprésidente de la section chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme (LDH71), dénonce une mesure injuste et «totalement illégale». Elle souligne également que cette interdiction intervient dans un contexte où «les opinions publiques françaises et internationales se retournent de plus en plus»; la communauté internationale est passée du choc et de l'empathie à l'égard d'Israël, suite au massacre du 7 octobre 2023, à la critique, voire la condamnation de la guerre sans merci menée par l'État hébreu dans la Bande de Gaza.

La LDH qui, au niveau national, envisage un recours en justice pour faire annuler l'arrêté municipal.

Indirectement visé par l'arrêté, le seul marchand de drapeaux palestiniens du centre-ville a également réagi : «J'ai appris qu'un arrêté municipal à été pris pour interdire la vente du drapeau palestinien...Pourquoi palestinien et pas les autres? Peut-être uniquement parce que ces gens sont bruns au teint basané et que ça dérange les têtes bien pensantes ..les pro-Zemmour, multi-condamné pour provocation à la haine... triste monde... l'Histoire jugera».

«Le fait de vendre des drapeaux palestiniens n'avait d'autres buts que d'afficher mon soutien à un peuple génocidé, ce qui devrait être le réflexe de tout être humain digne de ce nom», ajoute ce dernier.

Pour Amandine Ligerot, conseillère municipale de la liste Bien Vivre à Chalon (BVAC), «il ne faut pas s'étonner de la montée en puissance du racisme et de la xénophobie sur notre territoire après avoir fait élire un extrémiste à l'Assemblée Nationale. Notre Maire et ses idées obscurantistes ont un pied au Parlement».

«Assez de commenter les coups de com' de facho de cette majorité. Si les gens ne sont pas contents de ses débordements, qu'ils votent pour des personnes qui ont des valeurs autre que celles de l'extrême-droite. On commente, on commente ses actes qui sont systématiquement annulés par la justice administrative (ouverture des commerces et tenue de fête foraine pendant le Covid, etc). Pendant ce temps, on lui finance sa publicité, et on décomplexe le racisme en laissant des gros fachos s'exprimer partout en mode : "c'est la France ici", "il a bien raison, marre des terroristes". Qu'il arrête le drapeau de la France dans ce cas, celui du PSG, de l'OM, parce que question violence, on en a vu couler du sang avec les hooligans et autres suporters», poursuit la conseillère, laquelle s'exprime en son nom propre, avant d'ajouter :

«Et si c'était le fait que ce soit des hommes le problème ? On a vu des femmes se comporter de la sorte ? Voilà ce que c'est que d'encourager le virilisme. Peu importe la couleur du drapeau, un viriliste patriote sera toujours dangereux. Et, comme dirait Renaud : "Femme je t'aime parce que/ Lorsque le sport devient la guerre/ Y a pas de gonzesse ou si peu/ Dans les hordes de supporters/ Ces fanatiques, fous-furieux/ Abreuvés de haines et de bières/ Déifiant les crétins en bleu,/ Insultant les salauds en vert/ Y a pas de gonzesse hooligan,/ Imbécile et meurtrière/ Y'en a pas même en Grande-Bretagne/ A part bien sûr Madame Thatcher"».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati