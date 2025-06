Saint Rémy : La chapelle Saint Pantaléon renaît de ses cendres 

Grâce à la volonté des maîtres des lieux, la famille Rodarie, une chapelle tombée dans l’oubli du temps et de la volonté des hommes d’une époque, est de nouveau bien en place dans ce domaine familiale acquis en 1967 et sa nouvelle cloche sonne pour les éventuels offices ou pour les moments de rassemblements lors des camps scouts qui y ont lieu.

Il a appartenu à Yves Rodarie de présenter le cheminement de cette aventure un peu hors du commun. Avec beaucoup de démarches afin d’en connaître l’histoire, les propriétaires ont patiemment reconstruit cet édifice dont les pierres d’origine ont sans doute été utilisées à d’autres fins par le passé.

Une belle histoire et beaucoup de travail en famille ou avec l’aide d’artisans pour certains travaux d’architecture, la chapelle est maintenant bien en place et peut désormais être visitée par le public dont le chemin passe par la rue Teppe Jacob, dans le hameau d’Escles.

Une bénédiction inaugurale

Sous couvert de l’association Saint Rémy Patrimoine que préside Michel Ravey, une inauguration officielle a eu lieu ce samedi 31 mai 2025. Le président Ravey a tenu à remercier la famille Rodarie de bien vouloir permettre l’accès des lieux, à celles et ceux qui viendront découvrir cette petite chapelle dédiée à Saint Pantaléon.

En effet grâce à une recherche dans des Terriers ou l’existence d’une chapelle dédiée à Saint Pantaléon est mentionnée, clin d’oeil de l’histoire, ce martyr décapité en Asie Mineure pour ne pas avoir renié sa Foi au Christ, était un médecin au service des pauvres comme des riches. Une statue le représentant est en bonne et due place dans la chapelle.

Une chapelle est un lieu de prière et de culte. Il était donc normal et bien évidemment très symbolique que cette oeuvre soit bénie par le curé de la Paroisse, en l’occurence le Père Yves Garruchet, lequel a transmis un message : « Paix à ce lieu et aux personnes qui le fréquentent et souvenons-nous que Dieu est toujours attentif à notre pèlerinage de vie humaine, en quelque endroit que nous nous trouvions. » puis de bénir cérémonieusement l’entrée du domaine avant d’aller à la découverte de la chapelle.

Un lieu apaisant de toute évidence qui désormais se trouve sur le circuit du Patrimoine mis en place par l’association Saint Rémy. C’est un nouveau panneau qui complètent ainsi le circuit patrimonial de 8,5 kms mis en place par l’association, dont info-chalon.com reviendra prochainement.

JC Reynaud