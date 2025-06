SNG l'expert de l'aménagement modulaire qui réinvente la piscine

L'entreprise SNG (Société Nouvelle Groison), fondée par Didier GROISON, est une entreprise qui transforme les conteneurs maritimes du 10 au 40 pieds en piscine, studio, pool house et autres aménagements sur-mesure, suivant vos besoins et envies...



SNG sélectionne des containers maritimes dans les ports afin de les aménager en fonctiondes désirs de chacun.



La robustesse et la longévité sont au cœur de la conception des piscines containers, qu’elles ce soient hors sol ou intégrées au terrain : une solution pratique, économique et adaptable à de nombreuses situations.



Sa simplicité d'installation et sa robustesse en font un choix judicieux pour ceux qui recherchent une solution durable et originale.



SNG est Implantée à Saint-Marcel en Saône et Loire, son rayon d'action s'étend sur toute la France.



SNG 06 31 92 55 54