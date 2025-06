39ème championnat de France des écoles de tir : Lili André et Arsène André-Barroso repérés par la filière accession et détection de la Fédération Française de Tir.

Les 11 tireurs dont 4 poussins, 1 benjamine et 6 minimes ont une fois de plus bien représenté le club TSCR de Châtenoy le Royal au championnat de France des écoles de tir à Dôle.

Les jeunes, leurs parents et amis, les encadrants et dirigeants du club, tous étaient réunis ce mercredi 28 mai pour une réception en honneur aux jeunes de l’école de tir qui ont brillamment défendu leur club et par là même la ville.

Les coprésidents Daniel Guillot et Cécile Le Floch étaient heureux d’annoncer les résultats obtenus par les poussins, benjamins et minimes en championnat de France qui s’est déroulé à Dôle du 8 au 11 mai.

Daniel Guillot : « Remerciements à tous les médaillés et tous les participants pour leur comportement et leurs résultats. Effectivement plusieurs tireurs ont battu leur record lors de ce championnat de France. Remerciements à tous les parents, grands-parents, famille et amis du TSCR. Vous étiez les meilleurs lors des remises de médailles avec de nombreux et formidables bancs Bourguignons. Merci à nos supporters venus spécialement pour ce championnat de France. Merci à notre maître queue Frédéric pour les barbecues du soir et un immense merci à Cécile qui a géré de main de maître l’organisation de ce championnat ... ».

La cérémonie de remise de récompenses aux jeunes athlètes s’est déroulée au stand de Châtenoy en présence d’Henri Lombard adjoint aux sports de la ville, de Daniel Rebillard président de l’OMS et d’Yvonne Le Floch ancienne présidente du club faisant partie des encadrants avec Cécile, Marie-Jeanne, Eric et Daniel.

A l’issue d’un championnat, ce n’est pas tous les jours que deux tireurs et très jeunes sont invités à rencontrer les responsables du pôle France de la FFT. C’est sur leurs résultats que Lili et Arsène ont été repérés par les responsables du pôle. En effet, terminer 5ème en finale au pistolet vitesse pour sa première année minime et réaliser d’excellents résultats aux régionales et nationales, Lili n’a pas laissé les hauts dignitaires de la fédération insensibles. Il en était de même pour Arsène dans la catégorie minime garçon. A la recherche de jeunes champions pour les préparer aux compétitions nationales et internationales, à la formation des prochaines équipes de France, les responsables pôle France les ont rencontrés. D’autres entretiens vont suivre jusqu’à la décision finale et, on leur souhaite, leur entrée dans les sélectionnés pour la grande aventure : stages, écoles à Bordeaux, compétition de haut niveau…

Les résultats

Individuel :

Arbalète minimes : 3ème et médaille de bronze : Timéo Ninot

Equipes :

Pistolet 10m minimes : 2ème et médaille d’argent : TSCR avec Lili, Clémence et Arsène

Pistolet vitesse minimes : 2ème et médaille d’argent TSCR avec Lili, Clémence et Arsène

Pistolet 3*7 minimes : 3ème et médaille de bronze TSCR avec Lili, Clémence et Arsène

Arbalète 10m minimes 4ème TSCR avec Timéo, Arsène et Nathan

2 tireurs ont participé à la finale pistolet vitesse en minime 1ère année :

Minime fille : Lili 5ème (6ème avant finale)

Minime garçon : Arsène 5ème (6ème avant finale)

2 tireurs ont obtenu la Cible Couleur Bleue : Lili et Arsène.

La cible c’est un peu comme les chamois en ski, explication : La cible bleue est le cinquième niveau de tir délivré au jeune tireur, à l'issue d'un premier cycle d'entrainement. Le tireur rentre dans une phase de recherche où il devra associer à la réalisation de son geste, des consignes précises lui permettant de recevoir en retour des informations pouvant servir de repère de réussite. L'objectif est de passer d'un mode de contrôle de réalisation à un mode de contrôle sensitif. Esprit d'équipe et amitié sont les valeurs et qualités éducatives qui seront développées.

2 encadrants ont participé à la « Rencontre des Coachs » :

Éric Lemaire à la carabine : 7ème

Daniel Guillot au pistolet : 1er

Le club de tir de Châtenoy a encore de beaux jours à vivre avec tous ces jeunes qui vont assurer la relève.

C.Cléaux