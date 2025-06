Après le Rassemblement National, Reconquête apporte son soutien à Gilles Platret

Le parti Reconquête tient à exprimer son soutien au maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, pour sa réaction face aux incidents qui ont émaillé la nuit de samedi à dimanche, à Chalon comme ailleurs en France, à la suite du match de la Ligue des champions.

Il n’est pas acceptable que la société française s’habitue, par lassitude ou résignation, à ce que chaque événement où la nation a l’occasion de se rassembler et s’unir – qu’il s’agisse d’un match de football, de la fête nationale ou du réveillon de la Saint-Sylvestre – donne lieu à des violences urbaines, des dégradations, des agressions, et à une mise à mal systématique de l’ordre public. Ce rejet croissant de valeurs et de repères communs, doublé d’un rituel de violence où la transgression devient le divertissement et l’anarchie une affirmation identitaire, doit trouver une réponse de la part des élus de la République, dont l’absence de lucidité et/ou le manque de courage politique inquiètent.

Mobiliser les forces de l’ordre ne suffit visiblement plus à dissuader. La situation exige désormais des actions plus structurelles et déterminées. Le Maire de Chalon fait partie de ces élus qui tentent de défendre concrètement la République avec les moyens dont il dispose, là où le chef de l’Etat se limite à des déclarations symboliques, lorsqu’il n’envoie pas des tweets d’encouragement reprenant les codes linguistiques de ceux qui cassent.



Corine Durca

Déléguée Départementale Reconquête