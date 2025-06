Un Agri’Run organisé par les élèves de BTS ACE1 du Lycée Agricole de Fontaines.

Le projet Agri'Run Terre d'Espoir est une initiative solidaire portée par Alexis et Thibault Berthillot, Eddy Collardo et Edouard Guyard de la classe de BTS ACSE1 du lycée agricole de Fontaines dans le cadre d'un Projet d'Initiative et de Communication (PIC). L’objectif était de soutenir l'ONG EIJeD, organisation humanitaire basée au Bénin, en contribuant au financement de la construction d'une salle de classe pour des enfants en situation de grande précarité.

EIJeD agit pour accompagner les jeunes défavorisés, lutter contre la délinquance juvénile et favoriser l'accès à l'éducation. L'association a notamment créé une école primaire « Les Merveilles du Monde » et œuvre à la valorisation du secteur agroécologique à travers des projets de production végétale, animale et de transformation.

Les fonds collectés à travers l'opération Agri'Run serviront à financer les matériaux nécessaires à la construction d'une nouvelle salle de classe.

Les élèves porteurs du projet : « Pour soutenir cette cause, nous avons organisé une course à obstacles thématique et ludique, inspirée de l'univers agricole, au sein du lycée. Cet événement, qui s'est tenu le mercredi 21 mai 2025, a rassemblé plus de 200 participants, parmi les élèves et membres du personnel.

Grâce à l'implication de tous et au soutien précieux de nos partenaires, un bénéfice de 917,54 € a été réalisé et sera entièrement reversé à l'ONG.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires pour leur engagement à nos côtés :

• Le Crédit Agricole, pour son soutien financier,

• Sport 2000 de Chalon-sur-Saône, pour l'équipement sportif,

• L'ALESA de Fontaines, pour son appui logistique,

• Les Jeunes Agriculteurs de Saône-et-Loire, malgré leur absence le jour de l'événement,

• Le lycée agricole de Fontaines et son exploitation, pour leur confiance, leur disponibilité et leur accompagnement tout au long du projet. »

Ce projet a permis de fédérer l’établissement autour des valeurs de solidarité, d'engagement et d'ouverture au monde, tout en développant les compétences des élèves en gestion de projet, communication et travail d'équipe.

C.Cléaux