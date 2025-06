Le WE de la Pentecôte les Zygorémois vous proposent leurs représentations de fin d'année dans la salle Brassens de St Rémy.

Au programme :

Vendredi 6 juin à 20h30, représentations des ateliers des jeunes Zygorémois animés par Blandine Roque,



”LA PRINCESSE QUI DISAIT TOUJOURS NON” de Vannina Laugier : La sorcière veut épouser le roi, mais il ne veut pas ! Pour le forcer à accepter ce mariage, elle jette un sort à la princesse...

”COMMISSARIAT EN FOLIE ” d’Agnès Bouteilloux : Dans un drôle de commissariat se croisent de drôles de personnages .

”MENEFECHE” de Johann Corbard : Répétition d’un texte tragique dont on ne saura finalement grand-chose tant les personnages, tour à tour maladroits, hypocrites ou querelleurs vont nuire à son bon déroulement.

Samedi 7 juin à 20h30, représentation de l'atelier des adultes Rygozémois animé par Laetitia Diboine,





AVIS DE PASSAGE de Jean Pierre Martinez : Ou peut-on trouver à la fois un dentiste, une psychiatre, un inspecteur des impôts, du courrier, et un facteur ? Dans le hall de l’immeuble où ils habitent et se côtoient quotidiennement. Entre les boîtes aux lettres et le digicode, d'étranges personnages se croisent sans toujours se comprendre… Telle une petite souris, venez observer les croisements de leurs vies et leurs déboires.

FROU FROU LES BAINS de Patrick Haudecoeur : Cure de rire garantie : c’est à Frou-Frou les Bains que ça se passe ! A Frou-Frou les Bains, c'est le jour de l'ouverture de la cure…mais la station thermale n’a plus d’eau ! Les premiers curistes arrivent, c'est la panique. Quiproquos, situations absurdes, employés gaffeurs et imbroglios délirants… Des personnages hauts en couleurs se côtoient dans des situations absurdes, imprévisibles et délirantes qui font le bonheur du public ! Le temps de leur séjour, la vie et l'histoire des uns et des autres s'entrecroisent de façon aussi inattendue que loufoque et aboutit à une remise en forme cocasse.

Dimanche 8 juin à 15h00, représentation de l'atelier des adultes Zygorémois animé par Blandine Roque.



" Juste pour voir ! " Comédie de Viviane Tardivel : Que peuvent avoir en commun le baron et la baronne De Malassis habitant au château de la Renardière et monsieur et madame Dechausson, simples ouvriers habitant dans un modeste H.L.M ? A première vue, rien ! Mais, le destin joue quelquefois des tours !