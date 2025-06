Les commerçants du Lavandou adressent un message aux Saône et Loiriens et plus largement aux Bourguignons

Incroyable mais vrai, au Lavandou, toutes les plages vous accueillent à nouveau sous le soleil. Dix jours à peine après les inondations qui ont frappé le Var et notamment Cavalière, commune du Lavandou, la saison estivale s’ouvre avec enthousiasme. Soleil éclatant, 12 plages de rêve accessibles à la baignade, des hôteliers et restaurateurs qui ont préparé minutieusement l’arrivée des vacanciers, des commerces de qualité qui proposent des produits locaux et originaux. C’était pourtant inimaginable le 20 mai dernier lorsque les inondations ont saisi brutalement la région du Var, et plus particulièrement la localité de Cavalière, commune du Lavandou.

La mobilisation a été spectaculaire. Équipes de secours, équipes municipales, opérateurs concernés, commerçants et habitants ont été extrêmement réactifs pour assurer le confort et la sécurité de tous.

Désormais, tout va bien.

Même la plage de Cavalière est désormais ouverte à la baignade, ses eaux testées étant bonnes et ne présentent aucune trace de pollution comme l’a indiqué le maire du Lavandou le 29 mai dernier.

Toutes les activités et festivités sont maintenues comme la prochaine Fête des Saveurs et du Vin organisée par l’Association des Commerçants le 13 juin prochain.

Les commerçants, hôteliers et restaurateurs assurent à leurs futurs visiteurs une mobilisation totale pour qu’ils soient, comme toujours, accueillis avec la même offre de services de qualité et une hospitalité qui fait la renommée du Lavandou.

A propos de l’Association des Commerçants et Artisans du Lavandou

Depuis sa création en avril 2021, L’Association des Commerçants et Artisans du Lavandou présidée par Laurence Sautereau, œuvre au quotidien pour dynamiser et valoriser le commerce local. Elle fédère les commerçants et artisans de la commune autour d’actions communes, d’animaTons festives et d’événements conviviaux desTnés à renforcer le tissu économique et social du Lavandou. L’Association joue également un rôle d’interlocuteur privilégié auprès de la Municipalité pour représenter et défendre les intérêts des commerçants et artisans locaux.