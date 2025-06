Plus de 200 personnes rassemblées contre l'arrêté municipal interdisant le drapeau palestinien à Chalon-sur-Saône

Les manifestants ont fait le pied de grue à quelques mètres de la mairie ce lundi. Malgré l'entrée en vigueur de l'arrêté municipal, de nombreux drapeaux palestiniens ont flotté sur la Place de l'Hôtel de Ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Ils étaient 200 selon les forces de l'ordre, entre 250 et 300 selon les organisateurs, réunis en face de la mairie ce lundi 2 juin 2025, aux alentours de 18 heures. Tous étaient venus manifester contre l'arrêté municipal qui interdit l'emploi sur la voie publique et la vente sur les marchés du drapeau palestinien à Chalon-sur-Saône et qui entrait alors en vigueur.

Une décision prise par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, suite aux violences urbaines commises, selon lui, par «des bandes islamistes» avec le drapeau palestinien «en signe de ralliement», dans la nuit de samedi à dimanche, en marge des célébrations de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan.

L'arrêté interdit également «toute manifestation pro-Palestine à Chalon». S'appuyant sur des images de vidéosurveillance, le maire justifie son arrêté «par un besoin de sécurité».

Les manifestants déjà échaudés par cette décision n'étaient pas au bout de leur surprise. En effet, un autre arrêté municipal a été émis, comme un lapin sorti du chapeau, quelques minutes avant le rassemblement. Cet arrêté interdisait à ces derniers de se réunir sur les marches de la mairie ceinturée par un cordon de policiers municipaux.

Le maire de Chalon-sur-Saône, considérant que ce rassemblement sur l'espace public n'a fait l'objet d'aucune déclaration au préalable et «le ou les organisateurs» de ce rassemblement ne sont pas connus «de sorte qu'aucune consigne de sécurité n'est en mesure d'être assurée», craignait que «des troubles à l'ordre public et à la sécurité».

D'où une mobilisation importante des policiers municipaux.

Dans la foule cantonnée de l'autre côté de la Place de l'Hôtel de Ville, certains arboraient par défi le drapeau tant décrié ou en arboraient les couleurs noires, blanches, vertes et rouges sur leurs vêtements comme un joli pied de nez à cet arrêté municipal.

Bien entendu, comme tout rassemblement qui se respecte, plusieurs prises de parole dont celles de Richard Béninger, le président de la section locale de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS 71), association particulièrement visée par l'arrêté, Philippe Janet, lequel représentait la section locale de la Ligue des droits de l'Homme (LDH 71), et Marc Bruneau de Bien Vivre à Chalon (BVAC) qui «veut exprimer sa consternation suite aux déclarations du maire de la commune, qui décide d'interdire les manifestations de solidarité avec le peuple gazaoui, jusqu'à interdire la vente de drapeaux palestiniens sur la commune».

«M. Platret prend prétexte des violences inexcusables commises dans la nuit du 31 mai au 1er juin, des agressions de forces de l'ordre et des menaces faites aux personnes sur la voie publique. Nous sommes sidérés que M. Platret précise dans son communiqué que les délinquants incriminés ne viennent pas du centre-ville de Chalon. Quelle idée le maire a-t-il des "quartiers périphériques" ? Quelle image veut-il donner de leurs habitants ? A-t-il renoncé à bâtir une ville solidaire et unie ?», s'interroge le militant.





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati