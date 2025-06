A Saint-Bérain-sur-Dheune, il est condamné coupable à une peine de 12 mois de prison assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans

C’est un informaticien qui a été jugé ce lundi 2 juin à l’audience des comparutions immédiates. Il ne pouvait pas dire qu’il ne savait pas ce qu’il faisait quand il recherchait des « lolita » et autres sur la toile.

On avait assisté à l’audience de renvoi (lire ci-dessous)

Le prévenu recherchait puis enregistrait des images (quasiment 400 photos) qu’il conservait. Les gendarmes ont trouvé aussi quelques dizaines de vidéos.

Il a dit à l’expert psychiatre que ces images l’excitaient. A l’audience, il a plaidé « de la recherche artistique », ce qui n’a amusé personne. Le psychiatre n'a toutefois pas relevé de pathologie ou trouble mentaux.

A part ça, le prévenu vit seul et picole trop.

Il n’avait pas de casier judiciaire.

Le tribunal l’a déclaré coupable et l’a condamné à la peine de 12 mois de prison assortis d’un sursis probatoire pendant 3 ans, durée exceptionnelle pour s’assurer qu’il ne sera pas livré à nouveau à lui-même trop tôt. Obligations de soins (psychologiques et en addictologie), de payer le droit fixe de procédure. Interdiction de toute relation avec des mineurs.



Peine complémentaire : interdiction de toute activité au contact de mineurs pendant 5 ans.

Le tribunal constate son inscription au FIJAIS, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.



FSA

