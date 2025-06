Arrêté municipal anti-drapeau palestinien : La vague de réactions continue

Les réactions continuent de pleuvoir suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté municipal visant à interdire l'emploi sur la voie publique du drapeau palestinien, sa commercialisation sur les marchés et toute manifestation pro-Palestine à Chalon-sur-Saône.

Comme celle de Laurent Bon qui fait des «terroristes du Hamas» et les islamistes «les Nazis d'aujourd'hui».

«Il est interdit de vendre et d'acheter des drapeaux nazis. Le drapeau palestinien est malheureusement l'emblème du Hamas et des islamistes mais pas le symbole de la lutte du peuple palestinien», estime ce dernier.

Pour lui, «le peuple palestinien a comme premiers ennemis le Hamas et les islamistes». Un peuple qui, toujours selon lui, «doit éliminer le Hamas et se faire représenter par des démocrates et des (musulmans) modérés» avant de conclure sans s'embarrasser de circonlocutions que «oui, le drapeau palestinien n'a pas sa place» dans les rues de Chalon-sur-Saône et que «oui, (il soutient) la décision de Gilles Platret».

Romain Chavanis, ancien collaborateur du député RN sortant Arnaud Sanvert et analyste amateur de la politique locale, a, lui un avis beaucoup plus mitigé : «Du buzz pour faire du buzz... aucun intérêt et illégal en plus. Donc, l'arrêté sera jeté à la poubelle, au lieu de traiter les problématiques à la base, il décide de jeter de l'huile sur le feu. Je trouve pathétique de se servir de 10 petits con***ds qui ont foutu la merde et faire une assimilation avec le drapeau palestinien, les délinquants qui portent ce drapeau sont incapables de mettre la Palestine sur une carte. C'est vraiment lamentable je trouve».

L'ancien conseiller municipal de 2008 à 2014 sous le mandat de Christophe Sirugue, Rachid Bensaci, condamne «fermement les violences et dégradations survenues dans la soirée en centre-ville en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions».

«Malheureusement, nous sommes de plus en plus habitués à ce que ce genre d'événements s'accompagnent par des violences urbaines, qui marquent les faits divers», déplore ce dernier.

Des faits divers qui font, rappelle-t-il, «aussi l'objet de récupérations politiques inacceptables».

«Il est, en effet, du devoir du premier magistrat, garant de la tranquillité publique, mais aussi, en tant que maire de tous les Chalonnais de travailler pour la concorde au sein de notre communauté. Cependant, depuis plusieurs années, Gilles Platret a habitué notre ville à des déclarations médiatiques qui placent Chalon-sur-Saône dans le top des villes les plus abîmées et fracturées en matière de vivre-ensemble. Ses provocations successives, souvent discriminatoires, ciblent systématiquement la même communauté musulmane de notre ville», pointe du doigt l'ancien conseillier municipal avant d'ajouter :

«Gilles Platret se permet d'amalgamer la mémoire de plus de 53 655 victimes palestiniennes, dont plus de 15 613 enfants innocents, en déclarant dans son communiqué que "le drapeau palestinien est devenu le symbole des émeutiers, le signe de ralliement de bandes islamistes décidées à défier les institutions républicaines". Non, Monsieur le Maire, les arguments que vous avancez pour justifier un tel arrêté ne visent qu'à imposer et légitimer votre opinion personnelle. Les véritables manifestants pour l'arrêt du génocide à Gaza et pour la paix en Palestine sont celles et ceux qui se sont réunies dignement ce lundi 2 juin, dans le calme et la sérénité, devant l'Hôtel de ville, en présence d'une majorité de jeunes. Non, Monsieur le Maire, les institutions républicaines sont celles qui garantissent le droit aux citoyennes et citoyens épris de justice de manifester pour mettre fin au massacre des civils dans la Bande de Gaza, tout comme ils l'ont fait lors de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Non, Monsieur le Maire, les institutions républicaines sont celles qui doivent enfin acter la reconnaissance de l'État palestinien, après tant de combats menés par les partisans de la paix, combats que vous semblez vouloir interdire. Non, Monsieur le Maire, les institutions républicaines sont également celles qui ont déjà suspendu certains de vos arrêtés municipaux par le passé. Souvenez-vous-en ! En réalité, c'est plutôt vous qui défiez les institutions républicaines. Avec tout le respect que je dois à la noble fonction de maire, qui devrait œuvrer pour apaiser notre cité».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati